INMG afasta riscos após sismo de magnitude 4,7 sentido no Fogo e na Brava

Um sismo de magnitude 4,7 na escala de Richter foi sentido por volta das 12:30 de hoje nas ilhas do Fogo e Brava. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) assegura, no entanto, que a situação não constitui motivo para alarme e deve apenas continuar a ser acompanhada.

Em declarações à Inforpress, a partir do Mindelo, o geólogo do INMG Bruno Faria explicou que o abalo foi sentido em localidades como São Filipe e Monte Grande, na ilha do Fogo, bem como em vários pontos da ilha Brava.

Segundo o especialista, o epicentro localizou-se no Monte Submarino Cadamosto, situado a sudoeste da ilha Brava. Após o sismo principal, de magnitude 4,7, a estação do INMG registou ainda algumas réplicas de menor magnitude.

Bruno Faria apelou à tranquilidade da população, esclarecendo que, nesta fase, o fenómeno deve ser ser acompanhado com atenção, sem suscitar preocupações.

“Pedimos calma à população. A situação deve ser alvo de observação e não de preocupação”, afirmou o geólogo.