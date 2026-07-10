Novo navio para a linha Brava-Fogo já segue viagem para Cabo Verde

O novo navio destinado a assegurar a ligação marítima Brava-Fogo-Brava já está a caminho de Cabo Verde. O anúncio foi feito hoje pelo líder parlamentar do MpD, Luís Carlos Silva, através da sua página oficial no Facebook, onde partilhou um vídeo da embarcação.

O líder parlamentar do MpD, Luís Carlos Silva, anunciou hoje que o novo navio destinado à ligação marítima exclusiva entre as ilhas Brava e Fogo já segue viagem para Cabo Verde.

“Em Novembro de 2025 foi anunciado que Brava teria um novo navio exclusivo para a ligação Brava–Fogo–Brava. Hoje, esse compromisso ganha forma: o navio já segue viagem para Cabo Verde e representa uma resposta para melhorar a mobilidade das pessoas, reforçar o transporte de mercadorias e garantir uma ligação marítima mais segura, regular e previsível entre as duas ilhas”, escreveu.

De relembrar que em Dezembro de 2025, depois do anúncio feito no parlamento, o Executivo aprovou a aquisição de um navio Roll-On/Roll-Off Passenger (RORO PAX) de passageiros e carga destinado a garantir a continuidade e a regularidade da ligação marítima entre as ilhas Brava e o Fogo.

A resolução autorizou o Estado a adquirir um navio capaz de transportar simultaneamente passageiros e carga, obedecendo às normas técnicas e de segurança nacionais e internacionais.