​Ministro da Saúde representa Cabo Verde na Conferência Global da OMS sobre Inteligência Artificial na Saúde

O Ministro da Saúde, Lúcio Fernandes, participou esta quarta-feira, 15, em Lisboa (Portugal), na Conferência Global da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre Inteligência Artificial na Saúde, um encontro que reuniu ministros, decisores políticos e especialistas de vários países para debater o papel da Inteligência Artificial (IA) na transformação dos sistemas de saúde.

Na sua intervenção, Lúcio Fernandes disse que este encontro realiza-se num momento particularmente simbólico para Cabo Verde.

“Há poucos dias, os nossos Tubarões Azuis escreveram uma das mais belas páginas da nossa história desportiva ao participarem, pela primeira vez, numa fase a eliminar de um Campeonato do Mundo de Futebol, demonstrando ao mundo que um pequeno Estado insular pode competir ao mais alto nível quando existe visão, talento, preparação e espírito colectivo”, indica.

Para Lúcio Fernandes, essa conquista inspira-nos também na saúde. “Tal como no desporto, os desafios que enfrentamos não são determinados pela dimensão do território ou da população, mas pela nossa capacidade de inovar, cooperar e acreditar que é possível transformar limitações em oportunidades”.

O Ministro da Saúde defendeu que, para um país arquipelágico como Cabo Verde, a Inteligência Artificial constitui uma oportunidade estratégica para aproximar os cuidados especializados de todas as ilhas, reduzir desigualdades no acesso aos serviços de saúde, otimizar recursos e reforçar a eficiência do Sistema Nacional de Saúde, através da integração da IA com a telemedicina e a transformação digital.

O governante destacou ainda que Cabo Verde reúne condições para afirmar-se como um Laboratório da CPLP para a Inteligência Artificial em Saúde, acolhendo projetos-piloto, promovendo a inovação e reforçando a cooperação entre os países lusófonos na área da saúde digital.

Na ocasião, apelou ao fortalecimento da cooperação internacional em áreas como a formação de recursos humanos, o investimento em infraestruturas digitais, a interoperabilidade dos sistemas de informação e a definição de um quadro ético e regulatório que assegure uma utilização responsável da Inteligência Artificial.

O Ministro da Saúde reafirmou o compromisso de Cabo Verde com a inovação em saúde, defendendo que “a Inteligência Artificial nunca deve substituir a humanidade da medicina, mas sim fortalecê-la, capacitando os profissionais de saúde e contribuindo para reduzir as desigualdades no acesso aos cuidados”.