Presidente da República Portuguesa visita a Cabo Verde a partir de 21 de Julho

Cabo Verde recebe, a partir de 21 de Julho, uma visita de Estado de três dias do Presidente da República Portuguesa, António José Seguro. Esta visita demonstra a vontade dos dois chefes de Estado em reforçar as relações históricas, fraternas e de cooperação que unem os dois países e os seus povos.

Segundo a Presidência da República, esta deslocação inscreve-se na longa trajectória de cooperação e solidariedade entre Cabo Verde e Portugal, constituindo uma oportunidade singular para elevar as relações bilaterais a patamares ainda mais elevados.

“A agenda da visita contemplará igualmente o reforço da cooperação multilateral, particularmente no quadro da Parceria Especial entre Cabo Verde e a União Europeia, à luz dos valores e compromissos partilhados com a paz, a democracia e o desenvolvimento sustentável”, realça.

No plano económico, destaca-se a realização do Fórum Económico Cabo Verde–Portugal, que contará com comunicações dos chefes de Estado de Cabo Verde e de Portugal, simbolizando o empenho conjunto no aprofundamento das relações económicas e empresariais.

A visita integrará também deslocações ao Tarrafal e à Cidade Velha, Património Mundial da Humanidade, com especial enfoque na valorização e preservação da história e da memória colectiva comum.

O terceiro e último dia da visita de Estado será marcado pela deslocação à ilha da Boa Vista, onde o Presidente da República Portuguesa será o convidado de honra da V Conferência da Década do Oceano, promovida pelo Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves.

Para a Presidência da República, este evento internacional tem-se revelado um importante contributo para o posicionamento de Cabo Verde como voz activa na acção climática global e na defesa dos oceanos.