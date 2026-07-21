Protecção Civil preparada para responder a emergências durante a época das chuvas - presidente

O Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) assegurou hoje estar em estado de prontidão em todo o país para responder a eventuais situações de emergência provocadas pelas chuvas, apelando ao reforço da prevenção.

O presidente do SNPCB, Domingos Tavares, disse à Inforpress que a instituição já enviou orientações às câmaras municipais, à Associação dos Municípios de Cabo Verde e aos agentes da protecção civil para preparar a época das chuvas.

Segundo o responsável, as directivas incluem a actualização dos planos municipais de emergência e de contingência, a identificação das habitações e populações residentes em zonas de risco de inundação e derrocadas, bem como a preparação de centros de acolhimento para receber eventuais desalojados.

Domingos Tavares apelou igualmente à adopção de medidas preventivas por parte da população, recomendando a limpeza de quintais, valas, linhas de drenagem e sarjetas e evitando a deposição de lixo em cursos de água e locais de escoamento.

Defendeu ainda que a população evite construir ou permanecer em zonas de elevado risco, reforce portas, janelas e outras estruturas vulneráveis das habitações e acompanhe as informações divulgadas pelas autoridades competentes.

Em caso de chuva intensa, aconselhou os cidadãos a não atravessarem ribeiras, pontes ou estradas inundadas e a comunicarem de imediato qualquer situação de perigo aos serviços da protecção civil.

Aos pescadores, recomendou a consulta diária das previsões meteorológicas e do estado do mar antes de saírem para a faina, evitando navegar sempre que existam condições adversas.

Relativamente aos condutores, aconselhou a redução da velocidade, o aumento da distância de segurança, a circulação com os médios ligados durante a chuva e a verificação do estado dos limpa-para-brisas, recomendando que, perante precipitação muito intensa, imobilizem o veículo em local seguro até que as condições melhorem.

Domingos Tavares considerou que a redução do risco de desastres é uma responsabilidade colectiva e apontou a consciencialização da população como o principal desafio nesta época.

"O mais importante é que toda a população esteja consciente dos riscos existentes durante a época das chuvas. Se cada um adoptar as medidas preventivas recomendadas, será possível minimizar os impactos", afirmou.

O presidente do SNPCB garantiu que a instituição e os serviços municipais dispõem de meios operacionais, incluindo viaturas todo-o-terreno, para prestar assistência às populações sempre que necessário.

Anunciou ainda o reforço das campanhas de sensibilização através dos órgãos de comunicação social e de acções de proximidade nas comunidades consideradas de maior risco, com o objectivo de informar os moradores sobre os procedimentos a adoptar em caso de inundações ou derrocadas.

"A prevenção começa em cada casa, em cada família e em cada comunidade. Se todos fizermos a nossa parte, estaremos mais preparados para enfrentar os desafios da época das chuvas e proteger aquilo que temos de mais importante, que é a vida humana", concluiu.