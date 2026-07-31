PJ detém indivíduo indiciado pela prática do crime de VBG na Boa Vista

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, na noite desta quarta-feira, 29 de Julho, um indivíduo do sexo masculino, de 33 anos, natural da ilha de Santo Antão e residente na ilha da Boa Vista, indiciado pela prática de um crime de Violência Baseada no Género (VBG) contra a sua companheira.

Conforme comunicado da PJ, esta diligência, realizada em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, permitiu à PJ localizar, na cidade de Sal Rei, o alegado autor do referido crime, cuja vítima, natural da ilha da Boa Vista, tem 34 anos. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal Judicial da Comarca da Boa Vista decretado, na tarde desta quinta-feira, 30 de Julho, a proibição de permanecer na residência da família, proibição de contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades policiais.

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