PJ detém indivíduo indiciado pela prática do crime de VBG na Boa Vista

Conforme comunicado da PJ, esta diligência, realizada em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, permitiu à PJ localizar, na cidade de Sal Rei, o alegado autor do referido crime, cuja vítima, natural da ilha da Boa Vista, tem 34 anos.
O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal Judicial da Comarca da Boa Vista decretado, na tarde desta quinta-feira, 30 de Julho, a proibição de permanecer na residência da família, proibição de contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades policiais.