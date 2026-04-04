Quatro detidos em operações da PJ na Praia e Boa Vista por crimes que vão de roubo a VBG e pornografia de vingança

A Polícia Judiciária (PJ) informou este domingo, 5, que deteve quatro pessoas, em duas operações distintas realizadas nas ilhas de Santiago e Boa Vista, envolvendo crimes desde roubo e tráfico de droga até violência baseada no género (VBG) agravada, chantagem e pornografia de vingança.

Na cidade da Praia, uma operação conduzida pela Secção de Investigação de Crimes Patrimoniais (SICP) resultou na detenção de três indivíduos do sexo masculino, com idades entre os 25 e os 35 anos.

A ação incluiu cinco buscas domiciliárias na localidade de Achada Santo António e está relacionada com dois processos de roubo e furto qualificado ocorridos no início de 2026, na zona de Cidadela.

Conforme a PJ, dois dos detidos são suspeitos da prática dos crimes de roubo, furto qualificado, receptação e posse ilegal de armas, enquanto um terceiro foi detido em flagrante delito por posse de uma quantidade de produto estupefaciente, sendo indiciado por tráfico de droga.

A mesma fonte refere que, no âmbito desta investigação já tinham sido recuperados dois telemóveis e um computador portátil, prosseguindo as diligências com o objetivo de identificar e recuperar outros objetos alegadamente roubados.

Os três suspeitos foram apresentados ao Tribunal da Comarca da Praia, que decretou prisão preventiva para dois dos arguidos e apresentação periódica às autoridades para o terceiro. As investigações prosseguem.

Já na ilha da Boa Vista, um homem de 31 anos foi detido no sábado, 4, no Porto de Sal Rei, por suspeita de crimes de VBG agravada, chantagem e pornografia de vingança, tendo como vítima uma mulher de nacionalidade estrangeira.

Segundo a PJ, o suspeito, natural de São Vicente e residente na Boa Vista, encontrava-se sob investigação há cerca de dois meses.

A detenção, fora de flagrante delito, ocorreu no cumprimento de um mandado emitido pela Procuradoria da República da Comarca da Boa Vista, quando o indivíduo se preparava para abandonar a ilha por via marítima.

Na altura, o suspeito conduzia uma mota scooter, alegadamente pertencente à vítima, que foi apreendida pelas autoridades.

Presente ao Tribunal da Comarca da Boa Vista, o arguido ficou sujeito a apresentação quinzenal às autoridades, proibição de sair da ilha e proibição de contacto com a vítima, aguardando os ulteriores trâmites do processo sob estas medidas.