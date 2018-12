Primeiro-Ministro promete reforço de "políticas activas de emprego"

Os jovens estiveram no centro da habitual mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, transmitida ontem, na televisão e rádio públicas. O investimento externo e a presidência da CPLP não foram esquecidos.

Ulisses Correia e Silva promete mais "políticas activas de emprego" e garante que "a economia do país está a crescer bem e vai criar mais empregos".

"Políticas activas de emprego e empregabilidade vão ser reforçadas, através do aumento significativo de acesso à formação profissional, a estágios profissionais e a complemento da formação universitária, para responder às necessidades do mercado de trabalho", afirmou.

"Dois anos e meio de governação é pouco tempo para resolver os imensos problemas com que se depara" a juventude nacional, explicou o chefe do Governo.

Para o Primeiro-Ministro, "foi um ano em que a diáspora de sucesso foi reconhecida e celebrada".

Na sua mensagem, Ulisses não esqueceu a presidência da Comunidade dos países de Língua Portuguesa, assumida em Julho deste ano, na cimeira do Sal.

"Investidores e parceiros de desenvolvimento manifestaram uma grande confiança e engajamento com o presente e o futuro de Cabo Verde", comentou, igualmente.

"Somos um país com uma identidade própria e uma vasta diáspora nos vários cantos do mundo. Um país aberto ao mundo, democrata, estável e seguro. Estes são os maiores activos a preservar e a valorizar no concerto das nações", realçou, em jeito de conclusão.