PRRA permitirá reabilitar perto de 600 casas em São Vicente até 2021

​A câmara de São Vicente anunciou hoje que já foram reabilitadas 51 habitações de famílias com baixos rendimentos e que mais 66 serão beneficiadas este ano, fruto de uma parceria com o Governo, através do PRRA.

O Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA) encontra-se em implementação desde finais de 2017 e, segundo a vereadora de Habitação Social, Lídia Lima, se os recursos financeiros forem disponibilizados, serão reabilitadas outras cerca de 600 casas de famílias carenciadas até 2021, totalizando as 584 habitações previstas, na totalidade no programa. O PRRA surgiu, de acordo com o Governo, da necessidade de responder “aos grandes desafios” de requalificar bairros, reabilitar habitações e melhorar os acessos, e é executado em “estreita colaboração” com as câmaras municipais.

