Polícia na Brava já apreendeu 11 quilos de estupefacientes desde o início do ano

​A polícia nacional na Brava aprendeu, desde Janeiro, 11 kgs de estupefacientes e 57 litros de aguardente de qualidade duvidosa e que não cumpriam os requisitos de transporte.

A informação foi avançada hoje à Inforpress, pelo comandante da esquadra policial da ilha, Arlindo Sanches, numa altura em que preparam os planos de actuação para as festas juninas na ilha, com forte presença de emigrantes e visitantes.

De acordo com o comandante, as apreensões foram feitas na sua maioria no cais da Furna, na chegada do navio Kriola, da Cabo Verde Fast Ferry, na sequência de revistas e denúncias anónimas.

A esquadra não consegue fazer o controlo no alto mar ou mesmo nos locais onde os botes dão entrada, por “falta de meios”.