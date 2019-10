Paulo Rocha expressa "consternação e preocupação" pela morte de um agente da PN

O governante falava à margem do acto de abertura da XIª Reunião dos Directores de Política de Defesa Nacional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que decorre na ilha do Sal, e a que presidiu na manhã de hoje.

“O Governo e, particularmente, o Ministério da Administração Interna lamentam, profundamente, a morte de um efectivo nosso, um facto que muito nos chocou e continua a chocar”, disse, considerando ser ainda “muito cedo” para tecer quaisquer comentários sobre o ocorrido.

“Este é um momento de muita tristeza. A polícia está no terreno a tentar apurar a esclarecer tudo aquilo que se passou”, disse.

Segundo a Rádio de Cabo Verde, foi detido um dos dois suspeitos pelo homicídio do agente da Policia Nacional (PN), Hamilton Morais. De acordo com a mesma fonte, o segundo suspeito continua a monte. Hamilton Morais, agente da Polícia Nacional, morreu esta noite quando foi atingido por um tiro no bairro de Tira Chapéu.