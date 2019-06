Fogo "nunca esteve tão bem como agora" - MpD

Deputados do MpD eleitos pelo círculo eleitoral do Fogo criticaram, hoje, as declarações do PAICV sobre as ligações aéreas e marítimas para a ilha do vulcão.

Filipe Santos, um dos três deputados eleitos pelo MpD no Fogo, acusou hoje Nuías Silva e Eva Ortet de constantemente votarem "contra, com desaforo" sempre que são chamados "a viabilizar instrumentos de gestão ou investimentos para a ilha do Fogo". "Nunca, mas nunca a ilha do Fogo esteve tão bem como agora", afirma o deputado do MpD. Estas declarações de Filipe Santos surgem na sequência da conferência de imprensa que Nuías Silva e Eva Ortet deram na semana passada e em que exigiram das autoridades uma atenção especial para normalizar a situação dos transportes de e para a ilha do Fogo depois do que dizem ter sido “uma redução drástica de ligações aéreas de e para a ilha do Fogo”. Para Filipe Santos a redução de voos para o Fogo era algo que estava previsto. "Depois das festas do município e das bandeiras há sempre uma redução da procura e a Binter programou uma manutenção de um dos seus aviões para esta altura", explicou. Quanto às ligações marítimas, o deputado do MpD apontou que "além do Kriola, outros navios como o Praia D'aguada, Luzia, Padre Benjamim fazem ligações frequentes trazendo cargas e passageiros". A situação económica da ilha é, para estes deputados, hoje em dia melhor do que antes. De tal forma que há "três anos Silva e Ortet não investiam na ilha do Fogo devido ao fraco crescimento que havia e optavam por outras ilhas", mas que agora "o filho pródigo regressa a casa e estes dois deputados voltam a investir no Fogo".

