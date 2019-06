​Governo apela ao investimento chinês em Cabo Verde

O Governo apresentou a Zona Económica Marítima Especial de Cabo Verde, sediada em São Vicente, no decorrer da primeira Exposição Económica e Comercial China-África, que arrancou ontem na província chinesa de Hunan. O vice-primeiro-ministro apelou às empresas chinesas a investirem no arquipélago.

A apresentação foi feita por Olavo Correia, durante a sua intervenção no Seminário sobre Desenvolvimento das Zonas de Cooperação Económica e Comercial China-África. Numa publicação na sua página na rede social Facebook, o governante diz que o apelo para investimento em Cabo Verde foi dirigido, sobretudo, às empresas que operam nos sectores portuário, reparação e construção naval, turismo, portos, energias renováveis, bem como construção de infra-estruturas e desenvolvimento de sectores de apoio.

“Gostaríamos que os empresários chineses aproveitassem esta oportunidade e invistam na Zona Económica Marítima Especial de São Vicente, com a garantia que o Governo de Cabo Verde dará todas as condições para que sejam bem-sucedidas no nosso país”, lê-se.

Olavo Correia afirma que o convite foi igualmente estendido às empresas africanas, numa lógica “win win” – de partilha de riscos, oportunidades, ganhos e numa lógica criadora de oportunidades a todos.

“Estamos a criar as melhores condições possíveis para que as empresas que queiram investir em São Vicente e no nosso país, de forma geral, tenham sucesso”, diz.

“Cabo Verde encontra-se bem localizado, no centro do mundo, entre a África, a Europa e as Américas, com boas condições de acesso e somos um país estável, previsível, confiável e aberto ao mundo. Pelo que convidei as empresas a se instalarem em Cabo Verde, aproveitando as vantagens comparativas do nosso país, e produzam para a África e os demais países do mundo”, realça.

O governante diz que a China é hoje o principal parceiro comercial da África e que há ainda muita margem para reforçar essa cooperação, quer no âmbito bilateral e comercial, como na óptica estratégica.

Olavo Correia realça que Cabo Verde quer ser uma plataforma avançada da China para os negócios com o Continente Africano, “de modo a sermos cada vez mais úteis ao Continente Africano, à China, e ao mundo de forma geral”.

O vice-primeiro-ministro e Ministro das Finanças representa Cabo Verde na primeira Exposição Económica e Comercial China-Áfricaque começou ontem e termina sábado.

O evento conta com a presença de mais de 50 países africanos. Participam mais de 1.500 convidados estrangeiros e 5.000 convidados chineses, além de 3.500 expositores, compradores e visitantes profissionais.