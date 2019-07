Líder do PAICV quer câmaras de vídeo-vigilância em bairros de assentamentos informais

​A líder do PAICV (oposição) pediu hoje que fossem instaladas câmaras de vídeo-vigilância em bairros de assentamentos informais, como Jamaica e Fundo do Castelão, onde há registos de criminalidade.

A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde justificou a sua proposta, alegando que nesses locais o índice de criminalidade é “mais elevada”.

“Penso, humildemente, que estes [bairros] deve ser o principal critério para a colocação das câmaras”, precisou Janira Hopffer Almada em declarações à imprensa à margem da visita que realizou ao Centro do Comando do Sistema de Video-vigilância da Praia, com vista à preparação do debate sobre o estado da nação previsto para 31 deste mês, no Parlamento.

“Não podemos continuar a referirmo-nos a vídeos-vigilância, que são bons investimentos, como uma solução total para os problemas da criminalidade no país. O sistema de vídeo-vigilante é importante, mas por si só não vai combater toda a criminalidade e não vai garantir o clima de segurança que os cabo-verdianos precisam e merecem”, assegurou.

Depois de visitar o Centro do Comando do Sistema de Videovigilância da Praia, a delegação do PAICV deslocou-se à Cadeia Central de S. Martinho.