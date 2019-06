​Janira Hopffer Almada inicia segunda-feira uma visita de três dias a São Tomé e Príncipe

A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, inicia segunda-feira, uma vista de três dias, a São Tomé Príncipe, no âmbito do reforço das relações externas do partido.

Segundo uma nota enviada à Inforpress, naquele país Janira Hopffer Almada vai encontrar-se com o primeiro-ministro Patrice Trovoada, com o Presidente da Assembleia Nacional, a Rede das Mulheres Parlamentares e as estruturas do PAICV.

Visita à sede do MLSTP/PSD, seguido de uma conversa com as Mulheres do MLSTP, encontros com as comunidades cabo-verdianas, bem como, a participação, na qualidade de oradora, no painel “Liderança e Desenvolvimento”, num fórum promovido pela “Organizar Eventos”, constam ainda na agenda a líder do maior partido da oposição.

A emigração cabo-verdiana para São Tomé e Príncipe começou em 1903, para trabalhar como nas roças são-tomenses e, actualmente, mais de 80% por cento da população da ilha do Príncipe é constituída por cabo-verdianos e seus descendentes.