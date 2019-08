​Ministério da Educação garante que falta de professores “não será problema” no próximo ano lectivo

O Director-geral do Planeamento, Orçamento e Gestão (DGPOG) do Ministério da Educação, José Marques garante que a falta de professores “não será problema” no próximo ano lectivo.

Segundo disse, o processo de contratação de professores “iniciou cedo” e, por isso, no início de Setembro, os professores vão estar colocados nos respectivos concelhos. Esta garantia foi dada, quinta-feira, durante a assinatura de contractos programas para a reabilitação de espaços educativos entre o Ministério da Educação e as câmaras municipais de Santa Catarina e Tarrafal de Santiago, que aconteceu na cidade da Praia. O arranque do ano lectivo passado ficou marcado pela falta de professores do Ensino Secundário em algumas localidades, situação que preocupou o Sindicato Nacional dos Professores de Cabo Verde (SINDEP) e os encarregados de educação. Na altura, o presidente do SINDEP, Jorge Cardoso, denunciou a falta de docentes de línguas, Matemática, Físico-Química, Educação Física, Educação Artística e Informática, classificando a situação como resultado de “uma má planificação” do Ministério da Educação. Esta preocupação foi bem assente na Boa Vista, onde alunos, pais e encarregados de educação ameaçam partir para uma manifestação, tendo em conta que havia falta de professores em algumas das disciplinas nucleares, quando faltava menos de um mês para o fim do primeiro trimestre. Sheilla Ribeiro (estagiária)

