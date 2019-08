"Estamos confiantes". Primeiro-Ministro desafia jovens a aproveitarem as oportunidades

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu domingo que o seu governo está focado em apresentar soluções sustentáveis, ao nível da educação, formação e emprego. Por isso, desafiou os jovens a aproveitarem as oportunidades que existem.

Ulisses Correia e Silva falava na rua pedonal da cidade de Assomada, interior de Santiago, no acto de encerramento das comemorações do Dia Mundial da Juventude, que hoje se assinala, com a participação de centenas de jovens de diversos pontos da ilha.

‟Konfiansa na nha país” (confiança no meu país) foi o lema escolhido.

‟Estamos confiantes de que o caminho que estamos a traçar em conjunto com todos os presidentes das câmaras municipais é um caminho certo para fazer investimento que dá orgulho aos jovens” sustentou.

Por sua vez, o edil José Alves Fernandes disse que a autarquia local aposta numa juventude ‟preparada” para Cabo Verde e para o mundo.

‟Em todos os lugares em que nos encontramos, já demos provas que temos talento e é por isso que estamos a desenvolver o país” frisou.

O encontro contou com animação musical de Garry, Soraia Ramos, Titio de Belo Freire e Tony de Fika.