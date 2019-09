Aval à Cabo Verde Interilhas significa que “Governo acredita no projecto”- PM

Para o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, o aval dado pelo Estado à Cabo Verde Interilhas significa que o Governo acredita no projecto.

Em declarações aos jornalistas, à margem de inauguração do escritório do Banco Mundial em Cabo Verde, o governante assegurou que o governo não dá garantias a projectos “inviáveis” e que a garantia é apenas uma certificação, não só junto dos bancos.

“Uma certificação de confiança de qualidade que nós transmitimos aos nossos parceiros. Nós acreditamos no projecto, estamos a apostar no projecto”, disse.

Segundo o Primeiro-ministro, o governo crê no sucesso deste processo. Para Ulisses, há muito “ruído” à volta do assunto, quando o que “interessa” é fazer as coisas acontecerem.

“O governo não está a emprestar, o governo está a garantir e quando garante tem a certeza e tem dados e informações relativamente ao risco do empréstimo”, proferiu.

O Estado avalizou um empréstimo feito pela Cabo Verde Interilhas no valor de 518 mil contos. O empréstimo, diz o governo na Resolução nº114/2019 de 13 de Setembro, tem como objectivo ajudar a empresa na "implementação da estratégia estabelecida no plano de negócios".

A CV Interilhas é um consórcio de empresas que tem a seu cargo a concessão do serviço público de transporte marítimo interilhas e é constituída pela empresa portuguesa Transinsular, que detém 51% do capital, e um conjunto de armadores nacionais donos do restante capital.