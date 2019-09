Governo satisfeito com a venda de acções da Cabo Verde Airlines

Governo vendeu metade das acções da Cabo Verde Airlines que tinha reservado para os trabalhadores. Das 50 mil disponíveis foram vendidas 25.350 a 91 trabalhadores da empresa. Estado, pela venda, recebe cerca de 31 mil contos.

Gilberto Barros, secretário de estado das Finanças, anunciou hoje que a operação de venda das acções da Cabo Verde Airlines aos trabalhadores foi bem sucedida.

No entanto das 50 mil acções postas no mercado foram vendidas 25.350, pouco mais de metade, o que rende aos cofres do Estado cerca de 31 mil contos.

As acções com um valor nominal de 1.457$00 foram vendidas aos trabalhadores da companhia aérea a 1.239$00 cada unidade graças a um desconto de 15% no valor de cada título.

Agora, as acções que não foram vendidas serão disponibilizadas juntamente com o lote de 5% reservado aos emigrantes.

A intenção do governo, garantiu Gilberto Barros, é que todo o capital da Cabo Verde Airlines que ainda está em posse do Estado seja vendido até ao final do ano. “Há uma procura muito grande”, disse o ministro que garantiu que “no final do ano o Estado não vai ter uma única acção da empresa”,