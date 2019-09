​“Exigências financeiras para receber Ocean Race estão a ser negociadas” - Governo

Cabo Verde está em negociações com a organização da Ocean Race, relativamente às exigências financeiras que o país deve cumprir para receber uma etapa do evento, na edição 2021-22, disse hoje o Governo.

A informação foi avançada pelo executivo, através do Secretário de Estado Adjunto para a Economia Marítima, durante uma conferência de imprensa conjunta com o edil mindelense, Augusto Neves. Paulo Veiga diz, contudo, que o objectivo é que o evento tenha o mínimo de custo possível para o arquipélago.

“Nesta perspectiva, nós estamos em negociações com eles. Temos uma equipa que nos preparou a candidatura e estamos em negociações para poder ter isto. Mas aqui o objectivo do Governo de Cabo Verde é que tenha o mínimo de custo possível para o país, e que seja através de parceiros e de empresas que consigamos cumprir com essas obrigações”, explica.

A candidatura para a cidade do Mindelo receber uma das etapas da Ocean Race foi apresentada pelo Governo, juntamente com a Câmara Municipal. A cidade foi escolhida e Paulo Veiga diz que o contrato está a ser negociado e irá ser assinado em breve, assim como o anúncio dos valores envolvidos.

Quanto à capacidade de alojamento, naquele que é considerado um dos maiores eventos desportivos a nível mundial, o governante garante que não será problema.

“Para os projectos que temos já em andamento e os que vão arrancar, contamos ter alojamento para todas as equipas que vão estar cá. Isso é uma das exigências e penso que até irá atrair mais investimentos para São Vicente, porque normalmente as cidades não são escolhidas só por uma vez. Portanto, nós contamos participar mais, o que irá atrair mais investimentos para a ilha, para esse tipo de evento”, refere.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente considera que a escolha da ilha para receber uma etapa do Ocean Race é uma oportunidade estratégica de posicionar Cabo verde enquanto destino turístico de alto nível. Para Augusto Neves, a economia nacional sai a ganhar.

“A Ocean Race é uma oportunidade para a economia local e para o desenvolvimento do país, pois vai trazer consigo um grande número de pessoas que chegam antes e partem depois da regata. É uma oportunidade de promover Cabo Verde como um país moderno, atractivo, com capacidade organizativa e empenhado no desenvolvimento sustentável. Milhares de pessoas que seguem este grande evento mundial passarão a conhecer a cultura, as tradições e a morabeza dos mindelenses”, entende.

Cabo Verde será o primeiro país da Costa Ocidental Africana a receber o evento. O Governo assegura que a equipa já está a ser preparada, com o envolvimento de todos os sectores, para começar a trabalhar e posicionar Mindelo para 2021.

Os navios que participam vão ficar fundeados no Porto Grande, no Mindelo, naquela que será uma das paragens mais curtas da edição da corrida.