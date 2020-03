Augusto Neves viajou para Portugal mas “está bem”

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente “está bem”. O autarca viajou esta terça-feira para Portugal, para a realização de exames complementares, que não são feitos no país.

Garantia dada, hoje, pelo presidente substituto da Câmara Municipal, Rodrigo Rendall, em resposta aos jornalistas quando questionado sobre o estado de saúde de Augusto Neves, internado a 8 de Março, no Hospital Baptista de Sousa.

“O senhor presidente está bem, estive com ele ontem, antes de viajar. Viajou para realizar mais alguns exames complementares porque sabemos que não é possível fazer todos os exames aqui. Não confirmo, não tive acesso a nenhum relatório médico, não posso pronunciar se foi AVC ou não, sei que ele sentiu uma indisposição”.

As informações sobre o estado de saúde do presidente da Câmara Municipal são escassas.

Rodrigo Rendall assegura, entretanto, que a autarquia está a funcionar normalmente.

“Está a funcionar na normalidade, estou a substituir o presidente com todas as competências legalmente atribuídas para esse efeito, estamos a fazer o nosso trabalho diariamente com a equipa, com o mesmo engajamento e neste momento com um acréscimo de trabalho pelo facto de estramos perante esta pandemia”.

Rodrigo Rendall falava hoje à imprensa, para apresentação das medidas da autarquia de prevenção do Covid-19.