Cabo Verde recebe assistência alimentar do Japão

​O ministro dos Negócios Estrangeiros e o embaixador do Japão em Cabo Verde rubricaram segunda-feira um acordo por Troca de Notas no âmbito da cooperação financeira não reembolsável em assistência alimentar, no valor de 176 milhões de escudos.

O acto que teve lugar no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, na cidade da Praia, foi considerado pelo governante cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares, como um gesto “importante” que irá permitir que Cabo Verde invista em projectos de desenvolvimento. “Amanhã vamos ter no Porto da Praia uma cerimónia de entrega de 1.527 toneladas de arroz, dinheiro esse que vai para um fundo de contrapartida que servirá para financiar projectos na área da agricultura, social e de desenvolvimento do país”, disse. No seu discurso, o chefe da diplomacia cabo-verdiana lembrou que Cabo Verde e Japão têm pautado por uma cooperação de amizade muito “forte”, tendo considerado que a visita do primeiro-ministro a este país, no mês de Agosto, demonstra o quanto o arquipélago cabo-verdiano aprecia esta parceria. “Na reunião que tivemos com os governantes em Japão passamos em revista a cooperação existente entre os dois países e trabalhamos na perspectiva de incrementarmos essa cooperação que é muito antiga”, realçou. Conforme Luís Filipe Tavares, os governantes analisaram novas áreas de cooperação no sector das energias renováveis, pescas, água, saneamento e outro. Ainda, segundo Luís Filipe Tavares, Cabo Verde tem em curso um projecto na área da mobilização de água na ilha de Santiago no valor de 180 milhões de dólares. A par disso, o Japão comprometeu-se a participar activamente no financiamento do plano estratégico de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Cabo Verde, segundo o chefe da diplomacia cabo-verdiana, está a preparar a oitava Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano (TICAD), a ter lugar no continente africano em 2022. Por sua vez, o embaixador do Japão em Cabo Verde, Tatsuo Arai, manifestou o seu regozijo em poder assinar um acordo que irá beneficiar o arquipélago no que se refere à assistência alimentar. “Esta forma de assistência é uma área privilegiada de cooperação japonesa com Cabo Verde, com vista a fortalecer a segurança alimentar (…) dando prioridade ao atendimento das necessidades básicas da população para melhorar as suas condições de vida”, afirmou. As relações de cooperação entre Cabo Verde e Japão datam de 1978.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.