Novo navio da CVI será colocado na linha São Vicente/Santo Antão

​O novo navio da Cabo Verde Interilhas (CVI) vai cobrir a linha São Vicente/Santo Antão e deverá estar em operação até ao final do ano.

A embarcação roll on/roll off tem capacidade para carregar 400 passageiros e 50 viaturas, garantiu o administrador da concessionária.

Segundo Paulo Lopes, este novo navio deverá estar no país até ao final do ano para cobrir a linha São Vicente/Santo Antão, cujo serviço tem sido o mais criticado.

“O navio já está na água e só falta ser baptizado, o que deverá acontecer brevemente”, assumiu o administrador da concessionária dos serviços dos transportes inter-ilhas, que está a operar desde 15 de Agosto.

As negociações para a vinda do navio, conforme a mesma fonte, acontecem há já algum tempo e nos próximos 15 dias deverá haver um plano para a sua operacionalização no mercado nacional.

Para a linha São Vicente-Santo Antão, a mais movimentada e rentável do país, o responsável confirmou que a concessionária equacionou a hipótese de alugar o navio Mar d´Canal, que antes fazia o mesmo trajecto e agora está parado.

“Existe um diferendo entre o armador e um dos sócios, que impede que haja alguma solução que envolva o Mar d´Canal neste momento”, disse.

Paulo Lopes falava na tarde de terça-feira à Inforpress durante a operação de saída do navio Liberdadi dos estaleiros da Cabnave, onde este esteve por quatro dias a ser reparado.

“O Praia d´Aguada está em manutenção programada e estamos a prever que esteja terminada dentro de quatro semanas e o Kriola, que tem a avaria do veio e da hélice, vai demorar mais tempo”, avançou Paulo Lopes, adiantando que isto acontece porque as peças não estão em stock e têm de vir da Alemanha.

O administrador da CV Interilhas falou ainda da vinda de um navio alugado em regime ‘charter time’ e que deverá estar no país, vindo da Espanha, na próxima semana.

Também disse não estar decidido o montante a ser pago para o aluguer, uma vez que o contrato entre a CV Interilhas e o armador, que é alemão, “ainda não está totalmente fechado”.

A embarcação, que é uma catamarã, também tem capacidade para 400 passageiros e está equipado com sistema roll on/ roll off para transporte de viaturas.