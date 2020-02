Janira Hopffer Almada diz que PAICV está “em franca recuperação”

​A presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, disse sexta-feira que o maior partido da oposição está "em franca recuperação" e quer "ganhar pontos" no seu XVI congresso ordinário para conquistar as próximas eleições.

"O PAICV hoje está em franca recuperação, pelo trabalho feito, de forma árdua, abnegada, séria, honesta e com convicção e determinação", disse a líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, no seu discurso na abertura do XVI congresso ordinário do partido, que arrancou ontem à noite na cidade da Praia.

Janira Hopffer Almada sustentou a sua afirmação, apontando a reorganização das estruturas, renovação dos órgãos das 10 regiões políticas, dos 19 sectores a nível nacional e dos 10 sectores na diáspora.

A líder partidária apontou ainda a renovação da Juventude (JPAI) e da Federação das Mulheres do partido, o relançamento da associação dos autarcas, investimento numa agente internacional que permitiu ao PAICV retomar e reforçar os laços com fundações estrangeiras.

No seu discurso na abertura do congresso, realizado na Assembleia Nacional de Cabo Verde, Janira Hopffer Almada afirmou que a prioridade do partido, que já governou o país, é "conquistar o futuro", mas para isso voltou a pedir união na defesa dos interesses do país.

"É essa a união que proponho, em torno da causa comum que é Cabo Verde. O PAICV deve trabalhar sempre e continuadamente na construção de uma coesão interna estribada naquilo que podemos fazer para as pessoas e para todos os cabo-verdianos", afirmou.

Na apresentação das propostas que serão socializadas, a presidente disse que espera "ganhar pontos" durante a reunião magna do partido para conquistar as próximas eleições.

Janira Hopffer Almada fez ainda uma "avaliação crítica" da situação actual do país, nos mais diversos sectores, entendendo que Cabo Verde, governado pelo Movimento para a Democracia (MpD), precisa de uma visão estratégica e de reformas para dar o salto de que precisa.

Com momentos musicais, a abertura do congresso contou com sala cheia na Assembleia Nacional de militantes, simpatizantes, representantes de partidos políticos nacionais, corpo diplomático, sociedade civil e dois antigos presidente do partido, Pedro Pires e José Maria Neves.

O XVI congresso do PAICV, que se prolonga até domingo, contará com 364 delegados, do país e da diáspora cabo-verdiana, e convidados de partidos de Angola, São Tomé e Príncipe e Portugal, Senegal, China e Guiné-Bissau.

Durante a reunião magna, que vai decorrer sob o lema "Cabo Verde: A Nossa Escolha", o partido vai ainda eleger os novos membros dos seus órgãos, nomeadamente o Conselho Nacional e a Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização.

O congresso vai igualmente apreciar vários outros instrumentos do partido e será ainda debatida a Moção de Estratégia e de Orientação Política Nacional, sufragada nas eleições internas de Dezembro, que reconduziram Janira Almada a mais um mandato à frente do partido.

A presidente foi reeleita, na condição de candidata única, em 22 de Dezembro para um terceiro mandato à frente do PAICV, com 98% dos votos expressos, tornando-se no quinto presidente e a primeira mulher a liderar o partido, depois de Aristides Pereira, Pedro Pires, Aristides Lima e José Maria Neves.