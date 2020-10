PAICV ganha a Praia. MpD mantém maioria das câmaras

Resultados da noite eleitoral deste domingo apanharam de surpresa os dirigentes do MpD que viram a Câmara Municipal da Praia mudar de mãos para o PAICV. Das 20 autarquias que o MpD ganhou em 2016 manteve 14.

Santiago é agora uma ilha dividida entre MpD e PAICV.

O partido liderado por Janira Hopffer Almada conseguiu vencer as eleições em cinco dos nove concelhos existentes na ilha (Praia, São Domingos, Santa Cruz, Ribeira Grande de Santiago e Tarrafal). A estas junta a 'reconquistada' autarquia de São Filipe , no Fogo, mantém Mosteiros, também na ilha do vulcão e vence na Boa Vista.

Com os resultados conhecidos, Janira Hopffer Almada, presidente do PAICV agradecia "a todos os cabo-verdianos pela confiança demonstrada nas nossas candidaturas" dizendo de seguida que toda "a campanha foi uma luta desigual". A presidente do PAICV optou, depois, por destacar as vitórias nas câmaras de São Filipe "sempre tão simbólica para o PAICV", como referiu, e na Câmara Municipal da Praia.

“Acontecendo esta vitória é uma vitória de Praia e todos os praienses”, dizia, por sua vez, o novo autarca da Praia, Francisco Carvalho que de seguida garantiu que "que tudo que falamos ao longo da campanha" são promessas a serem cumpridas durante o mandato. "É para cumprir e fazer. Vamos trazer uma nova forma de fazer politica, uma câmara que vai servir para aliviar a vida dos praienses! Vai ser uma Praia para todos”,garantiu o cabeça-de-lista da candidatura do PAICV na capital".

O MpD, por sua vez, surpreendido na Praia, venceu em São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo, Santa Catarina e Calheta de São Miguel. No Fogo manteve a liderança em Santa Catrina do Fogo. A norte venceu em todas as câmaras de Santo Antão, em São Nicolau e no Sal. Em São Vicente o MpD, apesar da vitória, vê-se obrigado a negociar com a UCID para ter a maioria na Assembleia Municipal.

Ao fim da noite, quando os resultados (ainda que provisórios) já eram conhecidos, o coordenador autárquico do MpD, António Maurício dos Santos, afirmava que o MpD vai "investigar" e "analisar o que aconteceu" e que levou a que o partido que sustenta o governo perdesse as eleições na capital. Ainda assim, destacou Maurício dos Santos, "o MpD venceu em 14 das 22 câmaras e continua a ser o maior partido autárquico cabo-verdiano".

"Funcionou a democracia. Perdemos algumas câmaras e ganhamos outras", acrescentaria ainda António Maurício dos Santos antes de passar a palavra a Óscar Santos.

Já o candidato e ex-autarca, Óscar Santos, reconhecia que "os resultados são surpreendentes. Não era este o resultado que esperávamos".