Voos vindos de Itália suspensos por causa do coronavírus

Decisão vai ser publicada esta quinta-feira no Boletim Oficial. Decisão foi tomada em Conselho de Ministros e é válida para as próximas três semanas.

"A situação será avaliada para decisão sobre a continuidade da medida ou seu cancelamento, conforme a avaliação da evolução do coronavírus (COVID-19) em Itália", escreve o Primeiro-ministro na sua página oficial no Facebook.

Segundo a mesma fonte o governo italiano já foi "informado desta medida preventiva, temporária". A justificação está, adianta ainda o primeiro-ministro, no "facto de se ter registado um aumento exponencial de casos de pessoas infectadas pela COVID-19 em Itália, com particular incidência no norte de Itália e pelo facto de existirem ligações diárias directas entre aquele país e Cabo Verde (Sal e Boa Vista), com um afluxo anual de 30 mil turistas e com uma média de estadia de cerca de 6 dias".

No texto publicado na rede social, Ulisses Correia e Silva, destaca que perante "a situação de epidemia que está atingir vários países do mundo, é preciso sentido de responsabilidade e evitar atitudes oportunistas que nada contribuem para a prevenção e o combate de um fenómeno à escala global".

"O Governo tem estado a acompanhar desde a primeira hora, e tem tomado as medidas que se impõem em decorrência da situação de emergência sanitária internacional declarada pela OMS", conclui.