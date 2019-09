Governo cria Conselho de Finanças Públicas

Decisão foi tomada, ontem, no Conselho de Ministros. Conselho de Finanças Públicas terá cinco elementos dos quais um será representante do Banco de Cabo Verde e outro do Tribunal de Contas.

Segundo o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Elísio Freire, este organismo funcionará na dependência directa da Chefia do Governo e os seus elementos "serão pessoas com experiência comprovada na área financeira".

"Cabo Verde tem, actualmente, um grande crescimento económico, mas enfrenta um grande desafio: o desafio da estabilidade orçamental e do controlo da dívida pública. Desafio que exige rigor nas reformas, transparência nos procedimentos e uma equipa técnica competente, com todos os mecanismos e instrumentos técnicos para fazer o seguimento e a avaliação de toda a política macroeconómica do governo", explicou Fernando Elísio Freire, hoje, em conferência de imprensa.

A missão do Conselho das Finanças Públicas será, aponta também Elísio Freire, "proceder a uma avaliação independente sobre a consistência, cumprimento e sustentabilidade de toda a política orçamental, promovendo a sua transparência".

Os membros que vão constituir o conselho "serão pessoas de reconhecido mérito na área económica e financeira, sendo o presidente uma pessoa altamente qualificada, com 15 anos de experiência na área económica e financeira e, os restantes quatro vogais, pessoas com conhecimento técnico nas áreas económica e financeira, com 10 anos de experiência ou mais".

O conselho vai funcionar junto da chefia do governo, "não estará no Ministério das Finanças, para aumentar ainda mais a sua independência, para poder controlar, avaliar e emitir opiniões de forma independente".

O Conselho de Finanças Públicas terá assim a função de "avaliar os cenários macroeconómicos adoptados pelo governo, a consistência das projecções do governo do BCV e das entidades internacionais, analisar a dívida pública e as medidas a serem tomadas e avaliar a situação económica e financeira do país".