Cabo Verde está a tomar toda as medidas para proteger os cidadãos do surto de coronavírus - Governo

O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire garantiu hoje que Cabo Verde está a tomar todas as medidas no sentido de defender a saúde pública dos cabo-verdianos.

Fernando Elísio Freire disse que a interdição dos voos provenientes da Itália, por três semanas visa garantir a saúde pública no país. O governante destaca que os efeitos negativos na economia cabo-verdiana são "preocupantes". Contudo, após reflexão profunda, "com todas as entidades envolvidas", o governo considerou "que o mais importante é defender a saúde dos cabo-verdianos". Esta variável está sempre presente na acção do Governo, afirmou. “Tomamos agora medidas com a Itália e iremos avaliar a evolução nos próximos tempos. Há vários países com sistemas de saúde muito robustos, mas que estão a ter casos de coronavírus, como os Estados Unidos e quase todos os países da Europa", disse, em relação ao "alastramento” que se está a verificar. Segundo Fernando Elísio Freire, Cabo Verde irá manter a sua linha na defesa da saúde pública e actuar sempre que for necessário, para a mesma. “Se for necessário interditar outros voos - o que não está acima da mesa ainda, o Governo não está a pensar nisso, mas se for necessário - claro que actuaremos em defesa da saúde pública de todos os cabo-verdianos”, assegurou. O governante, que falava ao jornalistas à margem da conferência sobre o Conselho de Ministros de ontem, apelou a que neste momento, apesar de vários casos de coronavírus pelo mundo, se mentenha a serenidade. “Apelamos a todos os cabo-verdianos para que contribuam, para juntos evitarmos que esse vírus chegue a Cabo Verde. Mas não sabemos o que será o dia de amanhã, tendo em conta a circulação de pessoas pelo mundo provenientes de vários destinos. O importante aqui é não desinformar, manter serenidade e confiança nos serviços de saúde de Cabo Verde”, apontou.

