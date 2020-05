JPAI pede comparticipação do governo no pagamento das propinas

A JPAI pede a comparticipação do governo no pagamento das propinas e aumento dos apoios sócio-educativos aos alunos universitários.

Em conferência de imprensa, hoje, em São Vicente, Luana Jardim, vice-presidente da Juventude do PAICV, justificou a posição com o impacto da crise provocada pela covid-19 no seio dos estudantes, sobretudo aqueles que estão deslocados de outras ilhas.

Segundo a responsável partidária, a situação é “globalmente difícil”.

“É do conhecimento de todos que o governo anunciou um leque de medidas em que lamentavelmente a juventude cabo-verdiana foi omitida e preterida, quando temos uma situação globalmente difícil para os estudantes, com mais particularidade e complexidade em relação aos estudantes em situação de deslocados das suas ilhas”, afirma.

A JPAI congratula-se com o anúncio feito pela FICASE, em como vai apoiar com cinco mil escudos os alunos “mais desfavorecidos” mas pede “celeridade e transparência”.

Face às dificuldades financeiras dos vários alunos universitários no país, a JPAI diz-se preocupada com a ausência de medidas para evitar o abandono escolar.

“Face às dificuldades financeiras, os estudantes de São Vicente, mas também os considerados deslocados e que estudam aqui, de São Nicolau, Santo Antão, Boa Vista ou Sal, questionam se vão conseguir assistir às aulas, realizar exames e concluir o ano lectivo com as propinas em atraso, situação que poderá colocar em causa a conclusão da sua formação, por terem mergulhado num processo complexo de dívida junto das universidades”, explica

Na conferência de imprensa, Luana Jardim apelou ao presidente da Câmara Municipal da Boa Vista para que atente na situação “complicada” de cerca de 30 alunos da ilha das dunas, actualmente em São Vicente, e que aguardam pelo apoio da autarquia.