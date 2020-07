Ministro aponta para “relaxamento e inconsciência” da população mais jovem no combate à COVID-19

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, admitiu esta quinta-feira que tem havido, nos últimos tempos, algum “relaxamento e inconsciência” no seio da população mais jovem na luta preventiva contra o novo coronavírus.

A constatação foi feita numa intervenção no parlamento durante a apreciação do relatório referente às medidas adoptadas durante a vigência do estado de emergência.

“Apesar de um algum cansaço que possa haver no seio dos mais jovens há ainda um longo caminho a percorrer e só conseguiremos vencer esta batalha se estivermos focados, verdadeiramente, nesse problema”, avisou o ministro.

Para isso, prometeu uma actuação mais rigorosa em matéria de fiscalização das forças e serviços de segurança, com aprovação de uma directiva de fiscalização para controlar, “de uma forma mais incisiva”, a implementação das condições sanitárias e o funcionamento dos serviços.

“Essas normas são para cumprir e os efectivos estão no terreno (…) é necessário proibir as actividades e condutas que são incompatíveis com esta luta”, advertiu o ministro da Administração Interna.

Acrescentou que no âmbito daquilo que é a estrutura coordenadora das acções no plano operacional, há uma vasta equipa que tem trabalhado “incansavelmente” em prol da luta contra a pandemia da COVID-19.