MpD garante que governo cumpriu objectivos para São Vicente

Os deputados do MpD, eleitos por São Vicente, garantem que o governo cumpriu os objectivos do mandato para São Vicente e apontam para uma execução à volta dos 80%. A implementação de projectos como a Escola do Mar, Universidade Técnica do Atlântico, e Zona Económica Especial da Economia Marítima são alguns dos exemplos apontados pelos parlamentares

Posição que foi expressa hoje, em conferência de imprensa, pelo porta voz do grupo, João Gomes, que destaca a dinâmica económica registada na ilha, desde 2016. “Não obstante a pandemia e os maus anos agrícolas, os compromissos para a ilha estão a ser cumpridos em cerca de 80% e o mandato só termina em Abril do próximo ano”, diz. O balanço dos deputados do MpD para São Vicente surge um dia depois de os eleitos pelo PAICV terem classificado “de desastroso” o actual mandato do governo na ilha do Monte Cara, apontando para uma execução "à volta de 10%". João Gomes assegura que o MpD “rompeu com o passado recente em que a economia assentava no betão e trouxe uma nova visão e uma economia centralizada nas pessoas”. "Para os saudosistas do betão, também o governo lhes dá satisfação. Queremos referir projectos iniciados e com obras em bom ritmo, Data Center, Parque Tecnológico de Ribeira de Julião, Projecto Cidade Segura, que incluiu a instalação de câmaras de vídeo-vigilância em toda a ilha, construção de 88 habitações sociais em Portelinha e que será um exemplo para todo o país, requalificação do CNAD, requalificação do Estádio Adérito Sena, com inclusão de pista de tartan”, enumera. O parlamentar destaca a “mudança de paradigma” que permitiu investimentos no sector turístico que, segundo diz, “deverão colocar São Vicente como destino de referência na região norte do país”. A nível da saúde, os eleitos do MpD recordam os investimentos na construção do ambulatório e dos centros de hemodiálise e de terapia ocupacional.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.