​MpD diz que PAICV continua em estado de negação

A Comissão Polícia do MpD em São Vicente considera que o PAICV continua “em estado de negação, e com a mesma miopia” em relação ao trabalho desenvolvido pelo Governo. É a reacção da força política à posição do PAICV que, esta segunda-feira, classificou de “desastroso” o mandado do executivo na ilha do Porto Grande.

A resposta aos deputados do PAICV foi dada esta tarde, em conferência de imprensa, pela presidente da comissão política concelhia do partido no poder, Maria Trigueiros.

“Os deputados do PAICV por São Vicente, na voz de João do Carmo, vêm a público confirmar, e sem surpresas, que decorridos quatro anos e alguns meses, desde Março de 2016, continuam em estado de negação. E com a mesma miopia de sempre. Não querendo ver nada e desvalorizando ou apoucando tudo o que é feito neste país”, refere.

Maria Trigueiros afirma que o Governo tem trabalhado por São Vicente e por Cabo Verde, com foco nas necessidades e aspirações das pessoas, apesar dos condicionalismos do país.

“E para o desgosto do PAICV, o Governo do MpD vai continuar a trabalhar e a envidar todos os esforços para que as populações de São Vicente tenham uma vida melhor, com condições humanas mais dignas e com menos sofrimento para as famílias”, acrescenta.

O MpD em São Vicente aponta várias obras concluídas ou em curso na ilha, nomeadamente a requalificação e asfaltagem da estrada Mindelo/Baía das Gatas, a edificação do Centro de Hemodiálise, o Bloco Ambulatório, a implementação do Projecto de Melhoria no Diagnóstico da Saúde, do Projecto Cidade Segura, a construção do Data Center, o programa “Outros Bairros, a construção de habitações sociais, a requalificação da orla marítima da Baía das Gatas, a requalificação do Estádio Adérito Sena, e a instalação e reforço do Laboratório de Virologia.

“Porque enquanto para o PAICV se trata de obrinhas de somenos importância, para as nossas populações são questões de sobrevivência, de dignidade, de necessidade, de saúde pública, de segurança, de inclusão, de tranquilidade para as famílias”, entende.

Durante a conferência de imprensa, a responsável partidária falou também sobre a Zona Económica Especial de São Vicente, projecto que considera visionário para São Vicente, com avultados investimentos e uma nova centralidade na zona de Saragarça.