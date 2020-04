​Debate sobre COVID-19 marca primeira sessão parlamentar de Abril

O debate sobre “a crise provocada pela COVID-19, os impactos e as suas perspectivas em Cabo Verde” é o principal ponto da agenda da primeira sessão plenária de Abril, que arranca esta quarta-feira, 22, na Assembleia Nacional.

Os trabalhos parlamentares acontecem num momento em que o país ultrapassou a barreira dos 60 casos de infecção pelo novo coronavírus, registados nos municípios da Boa Vista, Praia, São Vicente e Tarrafal de Santiago.

De acordo com a agenda parlamentar, o debate foi indicado pela Bancada Parlamentar do PAICV “que quer avaliar os impactos causados pela pandemia da COVID-19 no país”.

Na sessão que arranca amanhã, o maior partido da oposição solicitou a presença do Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, para responder às perguntas dos deputados.

O parlamento reúne num momento em que o país está em estado de emergência devido à COVID-19, cujo segundo período no país se iniciou no sábado, mantendo na generalidade as restrições de movimentos e de encerramento de empresas, bem como a obrigação geral de confinamento, em vigor desde 29 de Março.

À semelhança da sessão extraordinária do dia 17 de Abril, para autorizar o Presidente da República a prorrogar estado de emergência, os deputados que estão fora da ilha de Santiago devem participar na sessão com recurso às novas tecnologias, devido à suspensão, no final de Março, de todas as ligações aéreas e marítimas inter-ilhas, para travar a progressão da pandemia no arquipélago.

O país regista actualmente 67 casos confirmados de COVID-19, sendo 52 na Boa Vista, 14 em Santiago, e um em São Vicente.

Em análise cinco casos suspeitos da Praia e mais dois da Boa Vista. Os resultados deverão ser conhecidos nas próximas horas.

A nível global, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 171 mil mortos e infectou quase 2,5 milhões de pessoas. Mais de 654 mil pessoas são consideradas curadas da doença.