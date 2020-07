​PAICV acusa CMSV de negligenciar o sector do ambiente

O presidente da Comissão Politica do PAICV em São Vicente acusa a câmara Municipal de negligenciar o sector do ambiente. Alcides Graça volta a denunciar o alegado estado de abandono da Estação de Tratamento de Águas Residuais, em Ribeira de Vinha, e da lixeira municipal.

Posição expressa numa conferência de imprensa, realizada hoje, na lixeira municipal, para alertar para aquilo que classifica de problema de saúde pública.

Alcides Graça recorda que em 2016 foi prometido um aterro sanitário para resolver o problema da lixeira em São Vicente.

“O ambiente não é, decididamente, prioridade para o presidente da Câmara de São Vicente, por uma razão muito simples, não dá votos. Estamos diante de um crime ambiental, do conhecimento do presidente, mas que nada fez, porque a solução requer mobilização de grandes recursos (…) É uma vergonha ver o estado de abandono em que se encontra a lixeira municipal, sem a separação do lixo e escombros, com a queima diária do lixo, bastante prejudicial para o ambiente”, alerta.

O PAICV defende ser “urgente” a mobilização de recursos para a construção do aterro sanitário, de modo a resolver o problema ambiental causado pela lixeira.

“O que podemos fazer é efectivamente um aterro sanitário municipal, este é que é possível, está ao alcance da câmara municipal, agora é uma questão de mobilização de recursos e tratar com seriedade esta questão”, refere.

Sobre a Estação de Tratamento de Águas Residuais, em Ribeira de Vinha, recorda que ainda não foram concretizadas as obras para vedação daquela infra-estrutura municipal.

“A situação da ETAR é igualmente preocupante, o presidente não foi capaz de vedar a infra-estrutura conforme prometeu, por ocasião do acidente fatal com uma criança “, denuncia

O presidente da Comissão Polícia Regional do PAICV em São Vicente também chama a atenção para a situação das pessoas que “sobrevivem” daquilo que recolhem na lixeira.