PAICV vai a votos no Sal

A eleição dos órgãos regionais do PAICV no Sal terá lugar no dia 29 de Novembro. As candidaturas devem ser apresentadas à Comissão Regional de Jurisdição e Fiscalização (CRJF) até o dia 14.

De acordo com uma nota do PAICV, Comissão Política Regional (CPR) reuniu-se no dia 31 de Outubro, tendo, entre outros, deliberado que sejam realizadas eleições para os órgãos regionais e sectoriais a nível da Região Política do Sal até o dia 29 de Novembro, tendo em conta que os actuais órgãos estão em fim de mandato. Ainda segundo a mesma fonte, eventuais irregularidades detectadas pela CRJF nas listas de candidatura, deverão ser comunicadas ao mandatário da lista até o dia 18 de Novembro e corrigidas até o dia 24. Os cadernos eleitorais, inalterados desde 24 de Outubro, serão remetidos pela CRFJ às mesas da Assembleia de Voto até o dia 28 de Novembro. A votação terá lugar no dia 29 de Novembro de 2020, das 09h00 às 17h00, na sede da Região, na Cidade dos Espargos, Preguiça, e noutros locais de funcionamento de mesas de votos, que serão divulgados. As eleições se referem a Comissão Política Regional (CPR), Presidente da CPR, Secretariado Regional e a Comissão Regional de Jurisdição e Fiscalização. “As operações de apuramento eleitoral serão feitas pela CRJF logo após o encerramento das urnas, no dia 29 de Novembro de 2020, e os resultados finais obtidos serão proclamados imediatamente a seguir”, informa.

