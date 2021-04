Legislativas 2021: PAICV aposta na renovação da frota pesqueira para aumentar a captura do pescado no País

O PAICV vai apostar num sistema de financiamento para promover a renovação da frota pesqueira em Cabo Verde, visando aumentar a capacidade de captura, conservação e transformação como uma das prioridades, se vier a ser governo.

Esta revelação foi feita, este domingo, pela líder do PAICV, Janira Hopffer Almada, durante o comício de apresentação da lista dos candidatos do círculo eleitoral do Sal, no polivalente da cidade turística de Santa Maria, onde pediu a confiança dos cabo-verdiano para que o Sal passe a ter dois centros de conservação e transformação de pescado, na Palmeira e em Santa Maria.

“Cabo Verde tem um potencial de captura de pescado na ordem das 40 mil toneladas por ano, mas o país consegue apenas oito mil toneladas. Podemos fazer mais e melhor com um governo de visão estratégica e vontade política e definição de prioridades”, explicou.

Perante a moldura humana que ocorreu ao comício, em que ficou claro o respeito pelas medidas de distanciamento e uso da máscara imposta por causa da pandemia da covid-19, elencou ainda primazia para a sua governação, caso seja eleita, garantir vacinação de 70% da população cabo-verdiana até Outubro próximo, para salvar a época alta do turismo e, consequentemente, o emprego e rendimento das famílias.

Relativamente à ilha do Sal, afiançou que o PAICV está focado num novo turismo, mais sustentável, competitivo e, sobretudo, com mais impacto na vida dos cabo-verdianos, tendo estendido a sua pretensão ao turismo de cruzeiro, pelo que, considerou ser fundamental modernizar o porto de Palmeira e “políticas de solo e habitações transparentes” para que os trabalhadores vivam com dignidade.

Disse ainda que o PAICV quer governar para transformar o hospital do Sal num “grande hospital regional” com todas as especialidades, com capacidade de resposta à população, garantir a autonomia do Centro de Saúde de Santa Maria, requalificação do centro de saúde de Preguiça e construção do centro de saúde da Palmeira.

Numa ilha considerada das mais turísticas de Cabo Verde, voltou a criticar o executivo pela “desgovernação no sector dos transportes aéreos e marítimos”, pelo que prometeu trabalhar para resgatar a companhia de bandeira cabo-verdiana, a retoma de voos domésticos inter-ilhas com viagens de baixo custo e, ao mesmo tempo, avançar com um processo de autorização especial de residência, visando a integração regional.