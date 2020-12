PAICV: Fernando Moeda vai ser Coordenador Nacional das Legislativas de 2021

O PAICV decidiu, na última reunião da Comissão Política Nacional, escolher Fernando Moeda para Coordenador Nacional das Legislativas de 2021. A decisão foi anunciada hoje, em comunicado do partido, e enquadra-se no âmbito de uma planificação do trabalho que já está a ser “estruturada há algum tempo”.

Fernando Moeda, que é Membro da Comissão Política Nacional, “tem sido um trabalhador incansável, com uma larga experiência acumulada no domínio político-partidário e tem assumido funções relevantes na máquina partidária”, elogia o PAICV, justificando assim a sua escolha. Após um bom resultado em “vários municípios” nas últimas eleições autárquicas, de 25 de Outubro, o PAICV prepara-se agora para se apresentar “às Eleições Legislativas de 2021 com uma Plataforma alargada ecom uma opção clara de um Projecto de Sociedade que coloque os interesses de Cabo Verde em primeiro lugar e no qual todos se revejam. O maior partido da oposição, que procura o regresso ao poder após cinco anos, considera que na presente legislatura “a vida dos cabo-verdianos não melhorou”, nem as reformas necessárias para “dar o salto que os cabo-verdianos anseiam” feitas. O PAICV sublinha ainda que vai dedicar “a máxima atenção à preparação das próximas Eleições Legislativas de 2021”, Nesse sentido, o Conselho Nacional (Órgão máximo dentre dois Congressos) irá reunir-se em breve para discutir com os dirigentes nacionais os caminhos a seguir, avança ainda. Cabo Verde vai a eleições legislativa entre Março e Abril do próximo ano, data ontem apontada pela presidente da Comissão Nacional das Eleições (CNE), de modo a permitir que as presidenciais, do mesmo ano, venham ocorrer dentro do limite do prazo de 180 dias.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.