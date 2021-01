"Ministros do PAICV mantiveram-se arrogantemente nos seus postos"

Filomena Delgado, secretária geral do MpD, disse esta quinta-feira em conferência de imprensa que o Primeiro-miinistro fez "leitura política que se impunha" do caso que levou à demissão de Luís Filipe Tavares.

A secretária geral do MpD acusou, esta quinta-feira, o PAICV de usar "linguagem torpe e falsidades com total despudor para enlamear o país e o Governo, na sua ganância de chegar ao poder".

Filomena Delgado defendeu a atitude do Governo defendendo que este "não se furtou à responsabilidade política do erro de avaliação na nomeação dos cônsules honorários" e que Luís Filipe Tavares, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, assumiu as suas responsabilidades ao apresentar a sua demissão.

Uma atitude que, apontou Filomena Delgado, "não é escola nos governos do PAICV". Segundo esta responsável os "ministros enfrentaram enormes escândalos que originaram processos crimes de corrupção e outros, mantendo-se arrogantemente serenos nos seus postos, com desprezo total pela opinião pública e pelos danos na imagem e prestígio do país". "Os responsáveis ministeriais pelo Fundo do Ambiente, Casa para Todos, Novo Banco e Banca Furada, entre vários outros escândalos, não foram chamados à pedra e nenhuma responsabilidade política lhes foi sacada", acrscentou.