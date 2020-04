“Massificar os testes é de facto uma orientação da OMS, mas temos que ter em conta a nossa realidade” - Filomena Delgado

A secretária-geral do Movimento para a Democracia (MpD-poder) disse hoje que apesar da massificação dos testes ser uma recomendação da OMS, é preciso ter em conta a realidade do país.

Filomena Delgado falava em conferência de imprensa, quando questionada sobre o apelo do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) sobre a massificação dos testes da COVID-19, com prioridade nas ilhas com casos confirmados.

“Há muitos países que não têm testes para fazer essa massificação e nós não podemos massificar, pelo menos neste momento, em que não temos testes para fazer a toda a população. Eu já ouvi especialistas de outros países a dizerem que se faz os testes hoje, a pessoa está negativa, mas daqui a um dia ou dois não se sabe qual é a situação, nós não temos testes em número suficiente para massificar. Temos de ter em conta a nossa realidade”, considerou.

A secretária-geral do MpD reiterou ainda que a luta contra a COVID-19 não deve ser politizada.

“Sobre a recente evolução da situação da Boa Vista, as autoridades face à atenção que se registou no hotel Riu Karamboa, concordaram com a saída dos trabalhadores, mesmo antes de se conhecer os resultados dos testes, mediante a assinatura de uma declaração em que se comprometiam a fazer a quarentena domiciliar”, referiu.

Por isso, argumentou que o partido entende o comportamento das autoridades, que evitaram desta forma o confronto directo com a população e eventuais prejuízos daí advenientes.

Prosseguindo, Filomena Delgado ressaltou que os trabalhadores estavam a terminar um longo período de quarentena.

“O governo assumiu a responsabilidade pelos eventuais erros cometidos, e o MpD acredita que as lições tiradas ajudarão na gestão futura de situações similares. Estamos perante uma pandemia com vários países em situação de muita dificuldade e Cabo Verde tem conseguido gerir bem a situação até agora, com resultados positivos”, avaliou.

O MpD manifestou solidariedade com a população de Boa Vista e apelou à sua participação na luta, cumprindo as orientações das autoridades sanitárias. O partido exortou ainda o governo a continuar a implementar a medida que respondam às crises sanitária, económica e social no país.

“Responsabilidade todos temos. O governo tem responsabilidades e já assumiu os eventuais erros cometidos, de que tirará lições”, mencionou.

Referindo a partilha de informações e articulação com os outros partidos políticos, defendida esta quinta-feira pela oposição, Filomena Delgado adiantou que as informações já estão a ser divulgadas pelo ministério da Saúde e que já há medidas em curso para se fazer esse reforço.