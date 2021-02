Governo expectante no reforço da política voltada para África

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Rui Figueiredo, mostrou-se hoje expectante na contribuição que a embaixada do arquipélago na Guiné Bissau irá dar no reforço da política voltada para África e na integração efectiva de Cabo Verde na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Rui Figueiredo falava hoje durante o empossamento do primeiro Embaixador Extraordinário Plenipotenciário de Cabo Verde residente na Guiné Bissau, Camilo Leitão da Graça.

Conforme referiu, o embaixador terá a oportunidade de demonstrar a amizade que o povo cabo-verdiano tem em relação ao povo da Guiné Bissau e demonstrar também o interesse que o Estado de Cabo Verde, o governo em especial, tem no fortalecimento dessas relações.

O embaixador terá ainda, segundo o governante, a função de unir cada vez mais os dois povos, de atrair investimentos nos dois sentidos, facilitar as trocas comerciais que podem ser feitas e de atender a comunidade cabo-verdiana emigrada na Guiné Bissau.

“Temos a certeza de que esta nova largada que foi representada pela visita do PR à Guiné Bissau, a forma como ele foi recebido, a determinação com que as autoridades demonstraram nos contactos durante a visita irá contribuir para o reforçar desta política africana também de integração efectiva de Cabo Verde na CEDEAO. Esta integração terá de passar por um parceiro natural que é a Guiné Bissau. Somos os dois países de língua portuguesa na CEDEAO, temos interesses comuns a defender, temos posições comuns a defender junto das instâncias da CEDEAO, além das responsabilidades que teremos também a nível da CPLP”, justificou.

Como exemplo, o ministro apontou os postos a serem ocupados na CEDEAO, nomeadamente dos órgãos da CEDEAO, mas também em relação à presidência da comissão no futuro, quando chegar a vez da Guiné Bissau e possivelmente de Cabo Verde.

“Teremos de ter uma posição conjunta, mas por enquanto, em relação à presidência da CEDEAO também teremos de defender posições comuns”, frisou, anunciando uma visita à Guiné Bissau em Fevereiro, na sequência da visita do Chefe do Estado e de uma possível visita do Primeiro-ministro.

Na ocasião, o governante informou ainda que o Governo já tem um nome para embaixador de Cabo Verde na Nigéria e que no próximo dia 9, será enviado um diplomata para a instalação da embaixada.

Por sua vez, o embaixador empossado, Camilo Leitão da Graça, garantiu que uma das prioridades da sua missão será o reforço das relações institucionais.

“A Guiné Bissau precisa de ajuda, Cabo Verde precisa de ajuda, nós temos alguma coisa para dar e eles também, sobretudo na parte comercial. Penso que a prioridade seria insertar formas de ter trocas na área de formação, na área do comércio. Havendo linhas marítimas e áreas directas. Explorar o mercado porque temos que ter também uma forte componente económica nesta relação”, proferiu.