​Governo lança obra da futura piscina oceânica do Mindelo

A piscina oceânica do Mindelo, que deve ficar concluída dentro de dois meses, introduz valor àquilo que está dentro do programa da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente. Palavras do Primeiro-ministro, proferidas ao início desta tarde, durante o lançamento da obra de construção da infraestrutura.

A piscina oceânica de São Vicente está a ser construída com blocos flutuantes, na zona sul da praia da Laginha. O acto de lançamento da obra foi presidido pelo chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva.

“Estou certo de que introduzimos mais um valor acrescentado àquilo que está dentro do programa e da perspectiva da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente”, diz.

Presente na cerimónia, o Ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, afirmou que a ideia é sensibilizar os cabo-verdianos para o mar. Por isso, garantiu que o projeto-piloto deverá ser alargado a outras ilhas, após confirmar se a estrutura é a melhor opção.

“O nosso objetivo é atrair para aqui as escolas de natação, de iniciação de natação, mas também as nossas escolas para poderem ter um espaço onde possam trazer as crianças e ter educação física na água. Somos ilhas, somos 99% mar e precisamos desenvolver essa familiarização com o mar e ensinar todos os cabo-verdianos a nadar”, refere.

A piscina oceânica do Mindelo terá 25 metros de comprimento e 15 de largura. A estrutura está orçada em cinco mil contos.

Projeto de construção de clube náutico apresentado em Março

Na mesma ocasião, Paulo Veiga anunciou a apresentação, em Março, de um projeto para desenvolver um clube náutico em São Vicente, para a prática dos desportos náuticos não motorizados.

“Iremos apresentar e socializar esse projeto com a sociedade mindelense, para depois ter as contribuições e podermos avançar para a concretização de um clube náutico. Os clubes náuticos existiram no passado, mas consideramos fundamental para o desenvolvimento deste sector e a familiarização com o mar e mesmo para o desenvolvimento da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente”, refere.

O projeto do clube náutico, que está a ser desenvolvido pela ENAPOR, deve ficar localizado ao lado da Matiota.