Demissão de Paulo Veiga aceite pelo Primeiro-ministro

Sucessor do ministro do Mar será conhecido após a tomada de posse de José Maria Neves.

"Aceitei o pedido de demissão do Ministro do Mar, Dr. Paulo Veiga. Agradeço o desempenho e a colaboração do Ministro durante o tempo em que liderou o Ministério da Economia Marítima e mais tarde o Ministério do Mar", disse hoje, numa nota de imprensa o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Apesar de confirmada a saída do cargo de ministro do Mar, Paulo Veiga vai manter-se em funções até à data em que seja anunciado o seu sucessor, o que só acontecerá depois da tomada de José Maria Neves como Presidente da República.

De recordar que o Ministro do Mar confirmou ao Expresso das Ilhas que pediu a exoneração do cargo e que vai agora regressar ao cargo de deputado à Assembleia Nacional.

Para explicar a sua saída, Paulo Veiga refere que acredita “ em coerência política e acredito que a minha saída é, no presente contexto, a decisão mais acertada, considerando vivermos um momento delicado no nosso país, que exige um Governo politicamente forte”.

“Esta é uma decisão irreversível, que seguirá agora os trâmites formais”, apontou Veiga.