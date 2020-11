​Obras do Data Center em São Vicente concluídas em Maio de 2021 - PM

As obras de construção do Data Center, em São Vicente, devem ficar concluídas em Maio de 2021. A conclusão dos trabalhos sofreu um atraso devido à pandemia da COVID-19, mas o orçamento inicial de 6 milhões de euros não sofre qualquer alteração, revelou hoje o primeiro-ministro.

De visita à obra, Ulisses Correia e Silva fala numa boa infraestrutura para dinamizar a economia digital, em São Vicente.

“Não fosse a COVID-19 e as condições de confinamento estaríamos na fase de conclusão. Mas segundo o empreiteiro, aponta-se para Maio do próximo ano a conclusão e entrega da obra. É uma boa infraestrutura para dinamizar a economia digital em São Vicente. Vai ter Data Center, um parque tecnológico para receber incubadora de empresas, formação, vai desempenhar um papel muito importante na dinamização de um sector onde nós temos um potencial grande”, aponta.



Apresentada e consignada em Fevereiro de 2019, a obra tinha uma previsão de conclusão inicial de nove meses. O Data Center de São Vicente insere-se no projeto mais vasto do Parque Tecnológico, e é visto como um elemento promotor da inovação e do desenvolvimento de negócios, uma alavanca de crescimento de Cabo Verde.

“O Data Center vai funcionar em harmonia com o da Praia, até porque há necessidade de backup do sistema de armazenamento de dados. Para além de servir a economia cabo-verdiana há uma perspetiva também de exportação de serviços”, refere.

Localizado no espaço da ex-residência estudantil em Chã de Marinha, junto da Uni-CV, a iniciativa representa um investimento global de 6 milhões de euros.

O centro de processamento de dados está inserido num projecto maior de criação de um Parque Tecnológico, num investimento de 35,9 milhões de euros, sendo mais de 31 milhões financiados pelo BAD, prevendo criar mais de dois mil postos de trabalho directos e indirectos em todo o país.