​Presidente do PAICV inicia visita à ilha do Fogo

A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, iniciou hoje uma visita de três dias à ilha do Fogo para socializar com os foguenses a agenda “Um Cabo Verde para todos”.

A líder do principal partido da oposição começou a sua visita pelo município dos Mosteiros, onde está programada uma “conversa aberta” com os membros do conselho do sector, vereadores e eleitos municipais, seguido de uma visita às localidades das zonas altas e sul do município dos Mosteiros, mas também às zonas do litoral desde Fajãzinha até Mosteiros Trás.

No período da tarde, a presidente do PAICV vai estar no município de Santa Catarina do Fogo, onde, além de visita a algumas localidades, tem agendado um encontro com militantes e estruturas do seu partido naquele município e outro com as mulheres de Santa Catarina do Fogo na localidade de Roçadas.

No município de São Filipe, Janira Hopffer Almada visitará a comunidade de Campanas de Cima, no extremo norte do município, o projecto de adução de água desde Inhuco até Ribeira Filipe, encontro com a população de Pé do Monte, assim como uma visita ao projecto de salinas e as dunas de areia em Salinas de Trás.

Antes do seu regresso, na segunda-feira, a líder do PAICV visitará o mercado municipal e manterá uma conversa com os vereadores e deputados municipais, assim como com o presidente da autarquia de São Filipe.

Durante a sua permanência na ilha, além de “socializar” a agenda, a líder do maior partido da oposição auscultará as principais reivindicações da população com destaque para inexistência de uma linha de navegação regular ligando as ilhas de Santiago, Fogo e Brava.

A visita constitui um momento para a líder do maior partido da oposição se inteirar do estado de implementação das promessas eleitorais de 2016, que previam medidas impactantes para o desenvolvimento da ilha.