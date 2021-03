PAICV acusa governo de aumentar o risco de endividamento público com o novo aval à CVA

O PAICV acusou hoje o governo de aumentar as responsabilidades do Estado ao assumir o controlo financeiro da Cabo Verde Airlines, aumentando ainda mais o risco do país em matéria do endividamento público e pondo em causa a sustentabilidade dos indicadores macroeconómicos.

Em conferência de imprensa, Julião Varela justificou esta afirmação apontando que apesar do novo aval do governo para companhia aérea e do governo assumir o controlo financeiro da mesma, o Estado continuará a ter menos de 40% do capital da empresa. “Ou seja, até agora, o accionista estratégico e maioritário não tem assumido qualquer responsabilidade ou risco do negócio. Limita-se a vender serviços e alugar os seus aviões à CVA, a custos exorbitantes e sem obediência às regras do mercado; Mas, a questão que se coloca não é só por causa de mais este aval”, acusou. Segundo o PAICV o redimensionamento da empresa, significa a redução do pessoal. Isto porque, de 2015 a esta parte, o montante dos avales está acima dos 14.45 milhões de contos além de outras dividas com os trabalhadores, a ASA, INPS. “Redimensionamento da Empresa, significa, para além da redução do número de aparelhos, de rotas, também do número de trabalhadores. Mas fala-se ainda do perdão de dividas - Espera-se que neste leque de perdão não se esteja a falar dos milhões de contos em avales e garantias, acima quantificadas que vem sendo concedidos com total desrespeito pela lei que regula a matéria o que faz duvidar se o Tribunal de Contas esteja a cumprir o seu papel, em matéria, de fiscalização concomitante”, disse. Julião Varela questionou ainda a existência de um Plano de Negócio sustentável no acordo anunciado pelo executivo, que, ao seu entender, deveria ser resgatado, pelo menos até se ultrapassar a crise provocada pela pandemia de modo a salvaguardar o emprego e o rendimento dos trabalhadores e seus familiares. “A inexistência de um plano sustentável e rentável de negócios de longo prazo significará que o parceiro estratégico aceita mais este acordo apenas para fazer um jeito ao Governo que a tudo o custo quer salvar a face neste período eleitoral”, afirmou. Entretanto hoje, o Primeiro-ministro garantiu que que a recuperação do controlo financeiro do Cabo Verde Airlines não é lesiva para o Estado e que o governo está a salvar a companhia aérea, assim como em 2016.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.