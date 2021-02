Estado recupera controlo financeiro da Cabo Verde Airlines

Ministro do Turismo e Transportes anunciou que os accionistas de referência da companhia aérea - Loftleidir Cabo Verde e Estado - chegaram a acordo para que a empresa retome as operações. Estado vai avalizar empréstimo no valor de 4 milhões de euros e recupera lugar executivo no Conselho de Administração da Cabo Verde Airlines. Frota vai ser reduzida para dois aviões e a primeira aeronave deverá chegar a Cabo Verde já na próxima semana.

O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos anunciou, hoje, em conferência de imprensa que o Estado vai passar a ter dois administradores no Conselho de Administração da Cabo Verde Airlines “sendo que um deles será executivo e terá poderes amplos” que permitirão ao Estado passar a ter o controlo financeiro da empresa. Este é apenas um dos pontos do acordo que vai ser assinado entre o Estado e o grupo Loftleidir Cabo Verde, controlado pela Icelandair. Com este acordo, apontou Carlos Santos, vai dar-se uma reconstituição do Conselho de Administração da empresa que passará a contar com cinco elementos, dois deles nomeados pelo Estado. As decisões relativas à gestão da empresa “serão aprovadas por uma maioria de quatro quintos”, explicou ainda Carlos Santos. Outro ponto previsto no acordo é que o Estado, uma vez mais, avalizará um empréstimo a ser contraído junto do BCN na ordem dos quatro milhões de euros e que permitirá “viabilizar o reinicio das operações”, explicou o ministro. Também as tarifas de leasing das aeronaves serão renegociadas, anunciou Carlos Santos durante a conferência de imprensa. Uma renegociação que está relacionada com a redução da frota ao serviço da Cabo Verde Airlines que passará a ter dois aviões contra os três que tinha até à paragem forçada pela pandemia de COVID-19 em Março do ano passado. “A empresa devera recentrar objectivos e metas assim como rotas”, acrescentou Carlos Santos dizendo que o mercado étnico, as ligações a Lisboa e aos países emissores de turistas deverão ser prioritárias. (em actualização)

