PAICV entrega lista da candidatura às legislativas Santiago Sul

O PAICV entregou hoje a lista da candidatura no Tribunal da Comarca da Praia para o círculo eleitoral de Santiago Sul às eleições legislativas de 18 de Abril. A lista é constituída por 38 elementos e 47,4% são mulheres.

Em declaração à imprensa, depois da entrega do processo no Tribunal, o mandatário da candidatura do PAICV, Avelino Bonifácio, assegurou que se trata de uma lista que preenche todos os requisitos legais.

“É uma lista que preenche todos os requisitos legais, tem cerca de 47,4% de mulheres nos 38 integrantes da lista. Sendo 8 mulheres, entre os 19 candidatos efectivos e as restantes na lista de suplentes”, avançou.

Segundo informou, o partido ainda não apresentou a lista completa porque as candidaturas são por círculo eleitoral. Entretanto, a partir de hoje, a maioria dos círculos eleitorais estarão oficialmente submetidas aos Tribunais das respectivas comarcas e na altura própria serão apresentadas.

No caso de Santiago Sul, garantiu, já no início da próxima semana será feita a apresentação pública, oficial de todos os 38 candidatos concorrentes às eleições do próximo dia 18 de Abril.

Avelino Bonifácio afirmou ainda que ao contrário do que aconteceu em São Vicente e Santo Antão devido a composição da lista para a Assembleia Nacional, no Santiago Sul não houve situação idêntica.

“É normal que haja pessoas que não se sintam satisfeitas com o processo de candidaturas em alguns círculos. No caso de Santiago Sul não tivemos nenhuma situação idêntica. Penso que essas situações específicas nos círculos eleitorais onde aconteceram, seguramente poderão ser colocadas e os responsáveis a nível desses círculos eleitorais darão as justificações que eu tenho certeza que existem”, frisou, garantindo que estes episódios não vão atrasar a entrega das listas. “Tanto mais que há um prazo para a entrega. Eu diria mais, não vão por em causa o processo normal da campanha para vencer as eleições a 18 de Abril”, concluiu.