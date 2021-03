62 dos 72 candidatos efectivos do PAICV, concorrem pela primeira vez ao cargo de deputado eleições legislativas de 18 de Abril. 46% dos candidatos são mulheres e quatro são cabeça de lista.

Durante a conferência de imprensa para a apresentação da lista dos candidatos a deputados do PAICV, o coordenador das eleições legislativas do partido, Fernando Moeda, anunciou que apenas 10 dos deputados que terminam o mandato no final desta IX Legislatura podem renovar o mandato.

Por outro lado, num total de 151 candidatos, entre efectivos e suplentes, 83 são do género masculino e 68 do género feminino e que 4 mulheres são cabeça de lista.

“A lei da paridade foi cumprida com uma percentagem de mulheres de 46% aproximadamente”, garantiu.

Em 72 mandatos ou concorrentes efectivos possíveis, 12 são jovens com menos de 35 anos de idade.

A nível da formação o PAICV destaca a presença de juristas, professores, economistas, gestores, profissionais da saúde das áreas sociais, entre outros.

Lista Completa Legislativas 2021 (1) by Expresso das Ilhas on Scribd

