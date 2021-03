Líder do MpD garante listas para “bom parlamento e bom Governo” em Cabo Verde

O presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, disse esta quinta-feira que as listas para as legislativas de 18 de Abril são “vencedoras” e dão garantias de um bom parlamento e bom Governo.

“Com estas listas damos garantias de ter um bom parlamento e de ter um bom Governo”, disse o líder do MpD, na sua intervenção no acto de apresentação pública das listas nacionais para as eleições legislativas do próximo dia 18 de Abril.

Para o também primeiro-ministro de Cabo Verde, as pessoas escolhidas dão ainda garantias de dignificar o parlamento, fazer uma boa acção fiscalizadora e representar da melhor forma o seu círculo eleitoral.

“Acabamos de apresentar listas vencedoras, para servir o país, que obedecem à lei da paridade, que integram muitos jovens”, prosseguiu Correia e Silva, para quem as listas do MpD acumulam ainda experiência com juventude, juntam mulheres com homens, jovens e menos jovens, “com o mesmo propósito de vencer e governar Cabo Verde”.

O líder partidário lembrou que o MpD governou nos últimos cinco anos num contexto difícil de crise e emergência, nomeadamente crise económica e social, três anos de seca severa e um ano de pandemia da covid-19.

Quanto à crise pandémica, disse que o Executivo suportado pelo MpD respondeu bem, mas alertou que 2021 e anos seguintes vão ser “muito exigentes”, pelo que exigem um Governo que mantém Cabo Verde no caminho seguro.

Na sua intervenção, o também primeiro-ministro cabo-verdiano apontou os investimentos, ganhos e conquistas nos últimos cinco anos, garantindo reforço dos investimentos nas pessoas para combater crise.

O presidente do MpD não deixou de criticar a oposição do PAICV, dizendo que nos últimos cinco anos foi “negativista e negacionista, arrogante” e sem um projecto estruturante para o país.

A apresentação pública aconteceu presencialmente a partir do Salão Nobre da Assembleia Nacional, na cidade da Praia, mas com boa parte dos candidatos no seus respetivos círculos e a participarem por videoconferência.

Ulisses Correia e Silva é o cabeça de lista para Santiago Sul, o maior círculo eleitoral do país, enquanto Jorge Santos lidera em Santo Antão, Paulo Rocha em São Vicente, Nelson Brito em São Nicolau e Janine Lélis no Sal.

Os restantes cabeças de listas são Austelino Correia (Santiago Norte), Elisabeth Évora (Boa Vista), Joana Rosa (Maio), Filipe Santos (Fogo), Fernanda Burgo (Brava), Emanuel Barbosa (Europa), Orlando Dias (África) e Fátima White (Américas).

Cabo Verde vai realizar eleições legislativas em 18 de Abril e campanha eleitoral vai decorrer de 01 a 16 de Abril.