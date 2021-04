Legislativas 2021: Comando regional de Santiago Sul e Maio da Polícia Nacional mobiliza 407 efectivos

O comando regional de Santiago Sul e Maio da Polícia Nacional conta com 407 efectivos, no terreno para garantir a segurança pública durante o período de eleições legislativas.

Esta informação foi avançada hoje, à imprensa pelo subcomissário, Nataniel Silva.

O plano de segurança arrancou esta quarta-feira e vai até o dia 18, dia das eleições, mas segundo Nataniel Silva pode ser prolongado por mais cinco dias, se a situação assim o exigir.

Nataniel Silva explicou que o plano assenta em dois pilares: Ordem Pública e Trânsito. “Intensificar o patrulhamento auto e apeado em toda a área de jurisdição com Comando Regional de Santiago Sul e Maio Sedes, com especial atenção para as sedes de campanhas e residências dos candidatos, a fim de persuadir qualquer intenção ou tentativa de perturbar a ordem pública, impedir aglomeração de pessoas, através de mecanismo de persuasão com sensibilidade política contrarias nas proximidades das Sedes de Campanhas a fim de evitar conflito que possam ressalvar pela via de facto."

“Reforçar a vigilância para evitar actos de vandalismo e destruição de material de campanha dos partidos opositores, promover a protecção dos objectos e locais sensíveis como serviços públicos, igrejas, empresas de abastecimento de combustível, água e electricidade, promover e proteger as residências das altas entidades e dirigentes da Nação em coordenação com o corpo de protecção de altas entidades”, indica, como objectivos.

O subcomissário garantiu que a cobertura policial levará em conta o estado de pandemia que o país está a atravessar.

“O comando irá contar com 407 efectivos e sem se esquecer ainda da possibilidade de outros serviços vir a apoiar na materialização do plano”, assegura.

Conforme Nataniel Silva, este plano vai permitir que os cidadãos, em geral, e os candidatos e eleitores, em particular, possam exercer os seus direitos, num ambiente de segurança e tranquilidade.

O comando regional de Santiago Sul e Maio da Polícia Nacional avançou também que vai estar atento no dia da reflexão, com patrulhamentos auto e apeado para prevenir qualquer tentativa de propaganda eleitoral ou actividades de campanha que possam atrapalhar a reflexão dos eleitores.